الشرطة تغلق 8 مقاهي وتوقف أصحابها في جنين

وطن: أغلقت الشرطة اليوم 8 مقاهي وقبضت على أصحابها لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ للحد من إنتشار فيروس كورونا في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم الجيوسي نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة ، وتخلل ذلك إغلاق 8 مقاهي في محافظة جنين والقبض على أصحابها .

وأكدت انه تم التحفظ على الأشخاص لمخالفتهم التدابير الوقائية والإحترازية لحصر انتشار الأمراض تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً