المتحدث باسم الحكومة: المهلة الممنوحة للعمال الفلسطينيين تنتهي الأحد

وطن: أكد المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم صباح اليوم السبت، أن المهلة الممنوحة للعمال الفلسطينيين تنتهي يوم الأحد، داعيا العمال إلى عدم الذهاب عن طريق التهريب.

وقال ملحم، إن الحركة على المعابر والحركة على الحدود ستجلب وتساهم في توسيع رقعة انتشار وباء كورونا الجديد.

وأضاف: "حرصا من الحكومة على العمال وسلامتهم وسلامة أهلهم وأطفالهم ومجتمعهم؛ فإن هذه التدابير الحكومية جاءت، وقد أعطت فرصة وتنبيه للعمال لكي يتدبروا أمورهم مع مشغليهم قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ".

وأشار ملحم إلى أن الحكومة قد تتخذ اجراءات أكثر تشددا للحفاظ على سلامة المواطنين والوطن ومنع تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن فلسطين حققت نتائج ايجابية وتتطلع للمزيد من هذه النتائج في محاربة انتشار الفيروس، قائلا:" بيت لحم تتعافى وحينما نتحدث عن الطمأنينة، لا يعني ذلك الاسترخاء، حيث نضاعف الجهود لكي يكون نموذج بيت لحم يحتذى به".

المصدر: إذاعة صوت فلسطين