"وقفة وطن".. حملة تبرع أطلقتها نقابة المهندسين لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

وطن: أطلقت مجلس نقابة المهندسين – مركز القدس حملة إغاثة وإسناد لدعم جهود مكافحة فيروس" كورونا" المستجد.

ودعت النقابة كافة المهندسين للتبرع والمشاركة في مساندة حملة" وقفة وطن"، التي تسعى النقابة من خلالها لتوفير احتياجات الطواقم العاملة في مواجهة فيروس "كورونا"، بمواد ومستلزمات طبية.



وأقر مجلس النقابة تخصيص مبلغ مالي من صندوق النقابة لدعم الحملة، إضافة إلى المبالغ التي سوف تتوفر من خلال التبرع.



وأكد نقيب المهندسين د.م جلال الدبيك، استعداد وجاهزية النقابة لتقديم كافة سبل الدعم المتاحة لتسهيل عمل الطواقم العاملة، وأشار الدبيك أن النقابة كانت ولا زالت جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني الذي قدم العديد من التضحيات، ولن تقف مكتوفة الأيدي في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.



ودعا الدبيك كافة الجهات وأصحاب الخير إلى أطلاق حملات مماثلة، تهدف لتقديم الدعم للطواقم الطبية واللجان الصحية، من أجل التخلص من هذا الوباء بشكل سريع.



وكان مجلس نقابة المهندسين قد كلف رؤساء لجان الفروع بعمل لجان طوارئ في فروع النقابة للإسناد والتنسيق مع لجان الطوارئ المركزية في المحافظات.



وأعرب المجلس، عن اعتزازه بجميع الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسساتنا وجميع الجنود المجهولين الذين يوصلون العمل ليلاً ونهاراً من أجل خدمة أبناء شعبنا، وخاصة المهندسين العاملين في وزارة الصحة والمهندسين العسكريين ومهندسي الوزارات وهيئات الحكم المحلي، ومهندسي القطاع الخاص والمشاركين في لجان الطوارئ واللجان التطوعية كل في اختصاصه



ويمكن التبرع للحملة من خلال الإيداع في حساب نقابة المهندسين بالبنك العربي على أرقام حساب:

حساب الدينار جاري:

9230/614300/500

IBAN - PS51 ARAB000000009230614300500

حساب الشيقل جاري:

9230/614300/570

IBAN - PS04 ARAB000000009230614300570

حساب الدولار جاري:

9230/614300/510

IBAN - PS72ARAB000000009230614300510