لليوم الثالث على التوالي.. لا إصابات جديدة بكورونا في ووهان الصينية

وطن: لليوم الثالث على التوالي، أعلنت مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا، عن عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وأكدت وكالة أنباء "شينخوا" أنه لم يتم الابلاغ عن أي حالة إصابة مؤكدة جديدة بالوباء في مدينة ووهان، ما يمثل زيادة صفرية لليوم الثالث على التوالي في مركز تفشي الوباء خلال المعركة المستمرة منذ أشهر ضد الفيروس القاتل.

وقالت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في ووهان بقي عند 50005 . وسجلت مقاطعة هوبي 7 حالات وفاة جديدة، منها 6 حالات في ووهان، ما يرفع اجمالي حالات الوفيات في المقاطعة إلى 3139 حالة.

وشهدت المقاطعة أيضا خروج 561 مريضا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء يوم الجمعة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات في المقاطعة إلى 58942 شخصا.

ومن بين المرضى المقيمين في المستشفى البالغ عددهم 5423 مريضا، ما زال 1521 مريضا في حالة خطيرة و406 في حالة حرجة.