مقتل شاب وإصابتان في جريمتي إطلاق نار داخل أراضي عام 48

وطن: قتل، مساء أمس الجمعة، الشاب محمد سلمان وأصيب قريب له بجروح خطيرة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة الواقعة في منطقة المثلث داخل أراضي عام 1948.

وبحسب مصدر طبي، فإنه تلقى بلاغا حول إصابة شابين (20 و25 عاما) نتيجة تعرضهما لإطلاق نار.

وفي غضون ساعات عن جريمة القتل، أصيب شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في الطيرة.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" الإسرائيلي لتلقي العلاج.

وفي جريمة إطلاق نار منفصلة، بأن شابا يبلغ من العمر 23 عاما أصيب بجروح متفاوتة في مدينة الطيبة.

المصدر: "عرب 48"