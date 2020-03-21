وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة صباح اليوم السبت عن تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، حيث ارتفع عدد المصابين الى 52 إصابة تعافى منهم 17 حالة.

وقالت ان الحالات المصابة بفيروس كورونا جاءت من خارج فلسطين، حيث ان المصابين الاربعة الجدد 3 منهم من رام الله وحالة واحدة في الخليل.

وأشارت وزيرة الصحة الى وجود 37 عينة تحت الفحص ستظهر نتائجها قريبا، مبينة ان هناك ثلاثة مراكز في مدينة القدس من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت كيلة أن الحالات التي اكتشفت مؤخرا جميعها قادمة من الخارج "بولندا والباكستان ومصر والأردن وحالتين من فرنسا و 3 حالات من لندن وحالة من هداسا".

وطالبت الكيلة، المواطنين بعدم السفر والقدوم الى فلسطين، وعلى كل فلسطيني موجود في الخارج ان يحجر نفسه في بيته وضرورة الالتزام بالحجر الصحي، واخذ اجراءات الوقاية والنظافة الشخصية وتقليل الزيارات والتنقل. .

وبخصوص المنح القطرية والكويتية وغيرها اكدت الكيلة ان الوزارة في اجراءات شراء اجهزة طبية وادوية وستكون مخصصة للمحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء .

المصدر: اذاعة صوت فلسطين الرسمية