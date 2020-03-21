ردا على وزير العمل .. "وطن" اعلام منحاز وموجه وله بوصلة

رام الله - وطن - اسرة التحرير : لو كلف وزير العمل نصري ابو جيش نفسه بالسؤال عن هوية شبكة وطن الاعلامية وفلسفتها، لوجد الجواب بأن شبكة وطن الاعلامية هي شبكة موجهة ولها بوصلة توجهها في كل عملها، واتهامه للشبكة بأنها اعلام موجه، هو شرف ندعيه وليس تهمة حتى ننكرها.

نعم لقد تأسست شبكة وطن منذ 25 عاما كي تكون اعلام موجه وفق بوصلة وطنية، وهي تعلن انحيازها بشكل علني، للمواطنين الفقراء الذين لا صوت لهم، للكادحين الذين تسحقهم الحياة ولا يجدون من ينقل انينهم، لابناء البلد المتمسكين بها رغم كل ما يجري بها، لمن هم في الميدان، يفلحون حقول هذه الارض ويتمسكون بها خشية الاستيطان، لعرقهم وتعبهم، تنحاز وطن وتتجه بوصلتها .. ولكن بدورنا نحن نريد ان نسألك هنا، هل لا تزال انت منحازا للطبقة العاملة والكادحة كما تقول ؟ واذا كنت كما تقول منحازا للطبقة العاملة والكادحة ، فهل توقع مثل هكذا اتفاق.

ولأن الشيء بالشيء يذكر، واذا كنت منحازا للطبقة العاملة والكادحة كما تقول، فماذا سنقول عن موقف وزير العمل الاردني الذي شدد على حقوق العمال والعاملين في القطاع الخاص ، واكد ان مخصصات العاملين لن تُمس وسيأخذون اجورهم كاملة وممنوع تسريح اي عامل وسنضرب بيد من حديد بكل من يتهاون في هذا الموضوع، هل يمكن مقارنة الاتفاق الذي ابرمته مع موقف وزارة العمل الاردنية، ومن ثم القول ان كلاكما منحاز للطبقة العاملة والكادحة.

لم يرق موقف شبكة وطن الاعلامية الرافض والمنتقد للاتفاق الذي ابرمته وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين، والقاضي بالتزام القطاع الخاص بدفع الأجور للموظفين والعمال عن شهري آذار ونيسان بنسبة 50% من الأجر، لم يرق هذا الموقف الرافض لهذا الاتفاق وزير العمل نصري ابو جيش الذي اتهم في تعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي وطن بانها اعلام موجه وتقود حملة ضد الاتفاق.

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وقال الوزير ابو جيش ان "وطن قاصدين هذه الحمله قاصدين عدم طرح الحقائق" مضيفا في حديثه لزميلتنا ريم العمري "اتمنى ان لا تكوني جزء من هذه الحملة".

لم تغلق وطن اثيرها الاعلامي المرئي او المسموع او المقروء يوما امام احد، وهي دوما ما تتيح المجال للرأي والرأي الاخر، رغم موقفها ورأيها تجاه كل القضايا التي تجري في بلادنا، ولذلك كانت الدعوة موجهة للوزير ابو جيش لكنه رفض الظهور على شاشة وطن، ليخرج الان ويقول ان هناك حملة تقودها شبكة وطن، بقصد عدم طرح الحقائق

الامر الغريب ان موقف وطن لم يكن وحيدا من الاتفاق الذي ابرمه الوزير ابو جيش، فالحزب الذي ينتمي اليه ابو جيش، والذي رشحه كي يكون وزيرا في الحكومة كان منتقدا للاتفاق، حيث دعا حزب الشعب في بيان له ، الى تعديل وتطوير الاتفاق الذي تم إبرامه بين هذه الأطراف، لضمان توفير رواتب العاملين والموظفين في كافة منشات القطاع الخاص كاملة في حالة الطوارئ اسوة بغيرهم من موظفي القطاع العام والبنوك وغيرها من المؤسسات، وتوفير الآلية المالية لتحقيق ذلك... فهل حزب الشعب موجه ايضا وجزء من الحملة التي قلت ان وطن تقودها؟

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وفي هذا المقام، نريد ان نذكر وزير العمل بمن استضفناهم في استوديوهاتنا، والذي قال انهم ليسوا احرص على مصلحة العمال منه وكان من بين الحضور الذين قصدهم الوزير، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب فهمي شاهين، الذي يمثل موقف الحزب الذي ينتمي اليه الوزير وقد حل قبل ايام ضيفا على استوديوهات وطن للحديث عن الاتفاق، واكد ان الاتفاق مجحف وفيه تهديد لحقوق العاملين، قائلا " في هذه الظروف الصعبة من غير المعقول ان يدفع العامل ثمن صموده ومواجهة وباء الكورونا". موضحا ان الفئات الشعبية و العمال والفقراء هم ثمن المواجهة.

واضاف شاهين " نعتقد أنه يجب ان يكون هناك اتفاق واضح وصريح بين اطراف الانتاج الـ3 بالمقدمة النقابات العمالية التي من المفترض ان تعبر عن ارادة العاملين باجر، لاتفاق يضمن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العمال واستمرارية المنشآت الاقتصادية." مضيفاً "نحن لا نرى ان هناك ضرر ملموس واقع وحقيقي على المنشآت الاقتصادية، خاصة المنشآت الكبرى، هذا القطاع يجب ان يتحمل مسؤولياته ويجب على الحكومة وكافة الاطراف التدخل لعدم إلقاء الأعباء على الموظفين والعمال في كافة القطاعات."

واكد شاهين " ان اي اتفاق يجب ان يضمن توفير رواتب العاملين بالقطاع الخاص في حال الطوارئ وغير حالة الطوارئ اسوة بغيرهم من العاملين في القطاع العام والبنوك وغيرهم وتوفير الآلية المالية لتحقيق ذلك" مطالبا وزارة العمل بقرار صريح وواضح بتحريم فصل او انهاء خدمات العاملين خلال فترة الطوارئ واعادة اي عامل تم فصله، لانه لا يجوز استغلال الوضع لإلقاء الاعباء عليهم، ولن نعطي المجال لاي أحد لتبرير اي اجراء تعسفي بحق العامل.

اكد شاهين ان "حزب الشعب لا يوافق على الاتفاق ، لانه مجحف بحق العمال ويشكل تهديدا ويعطي فرص لاصحاب رأس المال للعبث بمصير العمال، ونحن موقفنا حازم و ثابت نواصل عملنا وضغطنا على الحكومة للدفاع عن المصالح الاجتماعية بالظروف الحالية، ولا يحق لاي شخص في زمن الحصار او الحرب او الوباء ان يلقي بالعبء على الفقراء والعاملين".

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ولم يختلف موقف المجتمع المدني المتمثل بشبكة المنظمات الاهلية عن موقف وطن وموقف حزب الشعب، حيث اعتبرت الشبكة أن الاتفاق الثلاثي الذي وقع بين وزارة العمل والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص واتحاد نقابات عمال فلسطين مخالفاً لأحكام قانون العمل الذي لا يجيز التنازل عن أي من الحقوق التي رتبها القانون للعمال لأنها لا تشكل غير الحد الأدنى من الحقوق، وهي حقوق قانونية خاصة بكل عامل وعاملة، ولا صلاحية قانونية لأي "جهة " بالتنازل عنها، ولا يجوز قانوناً حتى لأصحاب هذه الحقوق التنازل عن حقوقهم.

لقد بات لزاما ومطلوبا على حزب الشعب الذي يعلن انحيازه للفقراء والعمال والمهمشين دائما، وهو الذي رشح ابو جيش لوزارة العمل ان يجري مساءلة ومحاسبة لابو جيش مرتين اولهما على الاتفاق الذي جرى ابرامه وتوقيعه والذي ينتقص من حقوق العمال والموظفين ويمس حقوقهم ويتآمر عليهم، وثانيهما على ما صدر منه من تصريحات تحريضية ضد وطن.

شكرا لك معالي وزير العمل .. نحن نضبط ساعاتنا جيدا، والساعة التي نتبعها تشير الى الوطن الذي نلتحف به دوما. وعن اتهامك لنا اننا اعلام موجه ومنحاز ؛ نعم، نحن كذلك، وتلك تهمةٌ لا ننفيهـا. نحن منحازون لمن هم "تحت" واعلام موجه وله بوصلة تشير الى فلسطين، ونحن لم نكن يوما صليبا احمر، واذا كنت تعتقد ذلك فتلك مشكلتك.