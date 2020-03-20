الإصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين انخفضت إلى 31 ولا حالات جديدة حتى اللحظة

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 31 مصابا ما زالوا قيد المتابعة الصحية، وذلك بعد الإعلان عن تعافي 17 مصابا من أوائل المصابين في بيت لحم.

وقال ملحم، في الإيجاز المسائي حول آخر مستجدات "فيروس كورونا"، اليوم الجمعة، إن النجاح الذي تحقق في مدينة بيت لحم بعد تعافي 17 مصابا وعودتهم إلى الحجر المنزلي، ينبغي أن يحفزّنا نحو المزيد من الحيطة والحذر والمزيد من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض عدد الإصابات.

ودعا ملحم الشركات والمؤسسات الخاصة التي طالما حققت ارباحا في زمن الرخاء ان تشارك وتساهم في الجهد اولطني اليومي في الحرب الضارية لمواجهة الوباء، وتقديم العون والمساعدة في زمن الوباء.

ودعا ملحم المواطنين الى عدم التدافع الى الاسواق وتخزين المواد الغذائية ولا حاجة للخوف من نقص المواد الغذائية.