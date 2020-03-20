محافظ سلفيت لوطن: المُصاب الجديد بكورونا عائد من باكستان ويعمل ضمن "رجال الدعوة".. وجاري حصر ومتابعة المخالطين له

رام الله-وطن: رغم الأخبار الإيجابية التي بشّرت بها وزيرة الصحة، في مؤتمرها اليوم الجمعة، حول شفاء 17 مريضاً من المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى ظهور نتائج سلبية لـ19 مواطنا من المخالطين كانوا في الحجر (غير مصابين). إلّا أن الإعلان عن إصابة مواطن من سلفيت قادماً من باكستان بالفيروس، أحدث رهبة بين المواطنين، بسبب الخشية من تمدد الفيروس في باقي محافظات الوطن، بعد انحصاره نسبياً في محافظة بيت لحم.

ذات التخوّف تفهّمه محافظ محافظة سلفيت، اللواء عبد الله كميل، الذي أكد لـوطن أنّ المُصاب من قرية "قراوة بني حسان" في سلفيت، ويعمل ضمن ما يسمون بـ"رجال الدعوة"، وكان بمهمة دعوية في باكستان، وعاد إلى الضفة عبر معبر الكرامة يوم الجمعة الماضي الموافق 13/03.

وأبدى كميل تخوفه، من خطورة أن يكون المصاب قد قام بنقل العدوى إلى عدد آخر من المواطنين في المحافظة، كون العاملين بهذا النشاط، هم أناس نشطون جداً على المستوى الاجتماعي.

مؤكداً أنّه تم اتخاذ عدد من الإجراءات في قرية قراوة بني زيد، وتم فرض الإغلاق عليها، جاري حصر ومتابعة كل من التقاهم المصاب، ليتم حجرهم صحيا، للتأكد من عدم إصابتهم.

وجاءت تعليمات المحافظ على النحو التالي :

- فرض حظر للتجول في البلدة الساعة 3 مساءا وحتى إشعار آخر.

- تعقيم البلدة جميعها بعد الساعة 3 والنصف.

- يمنع منعا باتا الخروج من المنازل ومن يخالف سيتم معاقبته والحجز على مركبته من دوريات الأمن الوطني والشرطة المنتشرة في البلدة.

- منح تصاريح لبعض أصحاب المحلات لتوصيل المواد الغذائية وتوزيعها على الاهالي.