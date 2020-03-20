(فيديو) وزارة الصحة تعلن تسجل إصابة جديدة وشفاء 17 مصاباً بكورونا

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، شفاء 17 مريضًا من المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى ظهور نتائج سلبية لـ19 مواطنا من المخالطين كانوا في الحجر".

كما أعلنت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لشخص من سلفيت عاد من الباكستان.

وبإعلان وزارة الصحة عن الإصابة الجديدة في سلفيت، يرتفع اجمالي عدد الحالات التي سجلتها الوزارة إلى 48، منها 17 حالة شُفيت من المرض.

لينخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 31 حالة.

ونفت وزيرة الصحة أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى في سجون الاحتلال.

وأفاد مراسنا، أنّ أجراس كنائس مدينة "بيت جالا" تقرع فرحاً بشفاء وخروج بعض المصابين بكورونا من الحجر الصحي.