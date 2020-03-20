فايروس كورونا حول العالم .. قرابة ربع مليون مصاب وأكثر من 10 آلاف وفاة

وكالات - وطن: أظهرت آخر الإحصائيات فيما يتعلق بانتشار فايروس كورونا "كوفيد 19" حول العالم، اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات تجاوز العشرة آلاف، فيما أصاب ما يقارب ربع مليون إنسان حول العالم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس "كورونا" وباءً عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

وأعلنت وزارة الصحة التركية، مساء الخميس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالعدوى.

ونشر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر": "أعطت 168 فحصا من أصل 1981 تم إجراؤها خلال الساعات الـ24 الماضية، نتائج إيجابية. ووصل عدد المرضى بالتالي إلى 359 حالة".

كما ذكر قوجة أن عدد الوفيات بلغ 4 حالات بعد أن فارقت الحياة مريضة (85 عاما)، أصيبت بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، حيث كانت الحصيلة السابقة عند 3 وفيات.

الصين.. لا إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

وفي السياق ذاته، أعلنت الصين أنها لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مختلف أنحاء البلاد، وأن 39 إصابة فقط تم تسجيلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة الصينية اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، فيما شفي 730 شخصا.

وأوضحت الهيئة أن هناك حاليا 80 ألفا و967 شخصا مصابا بفيروس كورونا في 31 منطقة في الصين، مشيرة إلى أن 2136 شخصا من بين المصابين حالتهم حرجة، فيما غادر 71150 شخصا المستشفى بعد تلقيهم العلاج، وتم تسجيل 3248 حالة وفاة حتى الآن.

اسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بـ"كورونا" تغلق فنادقها

وأمرت الحكومة الإسبانية بإغلاق كل الفنادق بالبلاد خلال 7 أيام، وأعلنت عن تطبيق إجراءات خاصة في دور الرعاية بعد ارتفاع أعداد المصابين والمتوفين بسبب انتشار الفيروس.

وأعلن المسؤولون أن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث أمس الخميس، إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17149 مصابا، مما يجعل إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بالفيروس، بعد إيطاليا.

وقال وزير الصحة الاسباني، سلفادور إيليا: الأوقات الأصعب لم تحل بعد.. تلك الأوقات التي سنظل نشهد فيها زيادة في عدد الحالات.

ويشار الى أن إسبانيا التي استقبلت أكبر عدد من السياح في العالم عام 2018، أغلقت حدودها البرية بالفعل مع جميع الدول، ولم تفتحها إلا لمواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة فيها.

وانتشر الآلاف من أفراد الجيش في عشرات المدن عبر أرجاء البلاد للمساعدة في جهود التطهير ورصد حالات الإصابة والحراسة، كما انتشرت وحدات من الجيش لأول مرة في منطقة كتالونيا التي تسعى للانفصال، وذلك للمساهمة في عمليات تطهير مطار وميناء برشلونة.

وقالت السلطات إنه تم توقيف 49 شخصا لعدم امتثالهم لحظر التنقلات خلال الساعات الماضية.

تايلاند تعلن تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بكورونا

أما في تايلاند .. فقد أعلن المدير العام لقسم الوبائيات في وزارة الصحة التايلاندية، سونتشاي واتخانا يينغتشار نتشاي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي في بانكوك، أن تايلاند سجلت 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال سونتشاي، "لقد سجلنا اليوم 50 حالة إصابة جديدة أخرى بفيروس كورونا. وهكذا وصل مجموع المصابين بالمرض إلى 322 شخصًا في بلدنا منذ بداية الوباء".

وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء التايلاندي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة التايلاندية، بأن البلاد ابتداء من 18 آذار/ مارس الجاري، تنتقل إلى مرحلة الدراسة عن بعد للجامعات والمدارس، وذلك على خلفية تفشي الفيروس.

أميركا تخيّر مواطنيها بين العودة والبقاء بالخارج

وخيّرت الولايات المتحدة رعاياها في الخارج إما العودة للبلاد أو البقاء بعيدا لأجل غير مسمى، وأصدرت ولاية كاليفورنيا أمرا "بالبقاء بالمنزل" لسكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، إن التوقعات تشير إلى أن 56% من سكان كالفورنيا عرضة للإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الثمانية القادمة، مما يتطلب زيادة أسرّة المستشفيات بنحو 20 ألف سرير.

ومع تكثيف السلطات للإجراءات الرامية لمنع الفيروس من الانتشار، قد تعلن واشنطن قيودا على السفر عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك في وقت قريب جدا، وربما ابتداء من اليوم، ويأتي هذا عقب إجراء مماثل تم اتخاذه قبل يومين، بإغلاق الحدود مع كندا.

وتسبب هذا المرض التنفسي سريع الانتشار في توقف معظم مظاهر الحياة الأميركية، إذ أغلقت المدارس والشركات واضطر الملايين للعمل من المنزل، وفقد كثيرون أعمالهم وتقلصت حركة السفر بقوة.

وحذرت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين من سفرهم للخارج "فقد تتعطل خطط تنقلاتكم بشدة وقد تضطرون للبقاء خارج الولايات المتحدة لأجل غير مسمى".

روسيا تعلن بدء اختبار أول لقاح ضد فيروس"كورونا"

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم ، عن بدء اختبار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي : بدأت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأشار البيان إلى أن الهيئة، قامت بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن.

وأكد البيان أن العلماء بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا: "ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه، ويأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".