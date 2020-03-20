رحيل وزير الدفاع السوري الأسبق علي حبيب قائد معركة "السلطان يعقوب" ضد العدو الإسرائيلي

وطن: نعت قيادة الجيش السوري وزير الدفاع الأسبق علي محمد حبيب محمود الذي توفى فجر الجمعة في مستشفى الأسد الجامعي عن عمر ناهز 81 عاما.

وقالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن جثمان حبيب سيشيع اليوم من المشفى إلى مسقط رأسه في مدينة صافيتا في محافظة طرطوس.

ولد العماد علي حبيب في عام 1939، وتخرج من الأكاديمية العسكرية في عام 1962.

وعين العماد علي حبيب وزيرا للدفاع في سوريا في يونيو 2009، وأقيل من منصبه في 2011، لأسباب تتعلق بصحته.

ومن أبرز المحطات في حياة علي حبيب العسكرية أنه كان قائد معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني ضد قوات العدو الإسرائيلي عام 1982.