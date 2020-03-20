الصين تعلن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا

وطن: كشفت آخر الأرقام والإحصائيات الرسمية الصينية عن شفاء 87.9% من مجمل المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة، اليوم الجمعة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات خارج مقاطعة هوبي تقلص إلى 282 مصابا فقط.

وأوضحت الهيئة أنها خلال الـ24 ساعة الماضية لم تسجل إصابات محلية، ماعدا 39 إصابة كلها لأشخاص قادمين من خارج البلاد، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، وشفي 730 مصابا بالفيروس.

وقد باتت أوروبا، بحسب منظمة الصحة العالمية، تصنف كبؤرة لانتشار فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها بهذا الفيروس 100 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 3400 حالة وفاة، ما يجعلها في المرتبة الأولى من حيث الوفيات، متقدمة بذلك على الصين.

وقد بلغ إجمالي المصابين بالفيروس في مختلف أنحاء العالم 244 ألف مصاب، 80 ألفا منهم في الصين.