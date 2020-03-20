اعتماد مجمع الشهداء الطبي العسكري بنابلس مركزا لعلاج الحالات المصابة بكورونا

وطن: قالت الخدمات الطبية العسكرية، تماشياً مع إعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين لمواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبتوصيات من لجنة الطوارئ واللجنة الصحية العليا تم اعتماد "مجمع الشهداء الطبي العسكري" في محافظة نابلس ليكون مركزاً للتعامل مع علاج الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19.

وأوضحت الخدمات الطبية، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي بالشراكة ما بين الخدمات الطبية العسكرية ووزارة الصحة الفلسطينية لطيلة فترة الطوارئ في الدولة .

ونوهت الخدمات في بيانها للمرضى المراجعين لمجمع الشهداء الطبي من حملة الضمان الصحي العسكري أن المجمع سيتوقف عن استقبال المراجعين اعتباراً من اليوم، وسيتم تحويلهم لتلقي العلاج في عيادات الخدمات الطبية العسكرية الاخرى وبعض المراكز الطبية والمستشفيات في محافظة نابلس حسب التالي:

- تحويل علاج أهالي وعائلات العسكريين الى المقر المؤقت في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، حيث توجد عيادة للطب العام وطب الاطفال والباطني والقلب وعيادة للتصوير التلفزيوني، وصيدلية لصرف العلاج المزمن، وصيدليه لعلاج الدواء اليومي.

- أما العسكريين فيتم علاجهم في عياده القوات في المقاطعة.

- عيادة الجنيد للعسكريين والمواقيف على مدار الساعة .

- عيادة بلاطة طب عام ومختبر وصيدلية يومي.

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق مع جميع المستشفيات العامة والخاصة على استقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة ومجانا، فقط بإبراز بطاقة الضمان الصحي.