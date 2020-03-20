الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى677

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الليلة الماضية، عن تسجيل حالات جديدة ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 677، في البلاد.

وتأتي هذه الزيادة بعد خطاب نتنياهو، الذي أعلن فيه مساء امس الخميس، عن فرض أنظمة جديدة للطوارئ يمنع من خلالها المواطنين من الخروج من منازلهم إلا في حالات استثنائية (للحصول على الخدمات الأساسية)، وشدد على أنها ستكون سارية المفعول بعد مصادقة الحكومة عليها في وقت لاحق، الليلة، ولمدة سبعة أيام.

وكانت الوزارة قد أوضحت في بيان صدر عنها أن من بين المصابين 6 في حالات خطيرة و13 في حالة متوسطة و540 إصابة بحالة طفيفة، وأشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 266 مريضًا فيما يعالج 86 شخصًا في المنزل.

وأكدت الوزارة أن 14 حالة تماثلت للشفاء، فيما أوضحت أن 47 مصابا يتلقون العلاج في الفندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، فيما قالت إن 160 مصابا يتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم على الأقسام المناسبة.

(عرب48)