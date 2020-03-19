الاحتلال يحكم على الأسير بكر دويكات بالسجن 6 شهور وغرامة مالية

رام الله- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر سالم حكماً بالسجن الفعلي لمدة 6 شهور بحق الأسير المحامي بكر رمزي دويكات من عسكر شرق نابلس، اضافة الى غرامة مالية قدرها 1000 شيقل.

وافاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت بتاريخ 15/1/2020، منطقة عسكر البلد شرقا، وداهمت منزل عائلة دويكات، وحطمت محتوياته بحجة التفتيش قبل ان تعتقل نجلهم الشاب بكر وتنقله الى التحقيق في بتاح تكفا .

واضاف بأن مخابرات الاحتلال وجهت تهمة التحريض للأسير "دويكات" وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 6 شهور اضافة الى غرامة مالية.