غوتيريش: نواجه أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة

وطن: قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "إننا نواجه أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة، ويجب أن ندرك أن البلدان الأكثر فقراً وضعفاً ستكون الأكثر تضررًا من فيروس كورونا".

ودعا غوتيريش "قادة العالم للتعاون معا والتنسيق من أجل مجابهة الأزمة العالمية التي سببها فيروس كورونا".

وأوضح: "ثبت أنه يمكن احتواء فيروس كورونا وإذا تركناه ينتشر في أكثر المناطق ضعفا بالعالم فسيقتل الملايين، ويجب ضمان سيولة النظام المالي وعلى البنوك دعم عملائها وضخ رأس المال في القطاع المالي وحده ليس هو الحل بعكس الأزمة المالية عام 2008".

وأضاف: "أزمة فيروس كورونا تنشر المعاناة البشرية وتؤثر على الاقتصاد العالمي وتقلب حياة الناس، ودخولنا في ركود اقتصادي عالمي بسبب فيروس كورونا أمر شبه مؤكد وقد يكون ركودا قياسيا".