الاحتلال يصادر مضخة باطون ويقطع أشجارًا في الخليل

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال مساء الخميس، قرية بيرين جنوبي مدينة الخليل وصادرت مضخة باطون، فيما أقدم مستوطنون على قطع أشجار الزيتون بمنطقة سوسيا جنوبي المدينة.

وقال رئيس المجلس القروي فريد برقان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وصادرت المضخة التابعة لشركة "باطون فنون" التي كانت تعمل في منطقة "ج".

وفي ذات السياق، قال الناشط في لجنة حماية وصمود جبال الخليل فؤاد العمور إن المستوطنين اقتحموا بلدة سوسيا مساء اليوم وأقدموا على قطع أشجار الزيتون المعمرة في الأراضي العائدة لعائلة نواجعة.

(صفا)