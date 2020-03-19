الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة قانونيا عن صحة الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس

وطن: أعلنت الأمم المتحدة اليوم، الخميس، إن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية القانونية عن استفادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الخدمات الصحية الأساسية.

جاء ذلك في بيان أصدره مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد في العالم عموما وفي الأراضي المحتلة خصوصًا.

وشدد لينك على أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل في المقدمة، ومن ثم الإدارة الفلسطينية، وحركة حماس، المسؤولية الدولية حول تقديم الخدمات الصحية المناسبة للسكان في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب لينك عن قلقه العميق عن تأثير الفيروس المحتمل على قطاع غزة، مشيرا أن النظام الصحي في غزة وصل إلى مرحلة الانهيار حتى قبل إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة".

ودعا في هذا الإطار المسؤولين الإسرائيليين إلى الابتعاد عن العنصرية ومعاداة الأجانب والتعصب، خلال فترة انتشار الوباء.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب 47 شخصا في الضفة الغربية بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الإصابات في إسرائيل إلى 677.