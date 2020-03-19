دولة خليجية قدّمت للموساد الإسرائيلي 100 ألف جهاز فحص "كورونا"

وطن: أفادت وكالة "رويترز" الخميس، بأن دولا في الخليج العربي تجري تعاونا مع دولة الاحتلال، هي من نقلت إليها 100 ألف من المعدات الطبية لفحص فيروس كورونا، جهاز مخابرات الاحتلال "الموساد". ومن بين الأمور التي يتولاها الموساد، إجراء اتصالات مع الدول التي لا تقيم مع "إسرائيل" علاقات دبلوماسية.

ومع ذلك، فإن وزارة الصحة الإسرائيلية قد تحفظت إلى حد ما على عملية الموساد. وقال نائب مدير عام وزارة الصحة، في حديث إذاعي "لسوء الحظ، المعدات التي جلبها "الموساد"، ليست المعدات التي نريدها".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن المعدات التي جلبها "الموساد" سليمة وجيدة، ولكنها ليس ما يفتقر إليه سلك الصحة الإسرائيلية.

وردا على ذلك، قال مسؤولون إن "'الموساد' أحضر ما طلبوه منه". وانتقد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان وزير الصحة يعقوب ليتسمان. وقال ليبرمان "لو كان ليتسمان وزير صحة جيد، لما احتجنا 'الموساد' لحل أزمة كورونا". وليبرمان معروف بمواقفه المناوئة للأحزاب اليهودية المتطرفة، التي ينتمي ليتسمان لأبرزها: وهو حزب "يهدوت هتوراه".