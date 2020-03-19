وفيات "كورونا" في إيطاليا تتجاوز الصين

وطن: أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الخميس، عن وفاة 427 شخصا في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3405.

وقالت إنه تم تسجيل 4480 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 41035 مصابا، شفي منهم 4440.

جدير بالذكر أن الصين سجلت 3245 وفاة من إجمالي إصابات بلغت 80928، علما أن 7263 مصابا فقط يتلقون العلاج حاليا في كامل البر الصيني.

هذا، وكشف تقرير إحصائي رسمي صدر في إيطاليا أن أقل من 1% من مجمل ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد لم يكونوا مصابين بأمراض أخرى.

(روسيا اليوم)