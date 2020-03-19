(فيديو) الرئيس يطالب بالإفراج عن أسرانا ويُحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم

وطن: قال الرئيس محمود عباس، إننا نبذل قصارى جهدنا، ونسخر كل إمكاناتنا، من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير الذي يهاجم العالم بأسره، ونعمل من خلال المؤسسات المختصة من أجل حماية أبناء شعبنا منه.

وأضاف الرئيس، في خطاب تلفزيوني، مساء اليوم الخميس، أعطيت توجيهاتي منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس.

وأشار إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

كما دعا القطاع الخاص لمشاركة الحكومة في مواجهة الخطر

وطالب بالإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال وحمل سلطة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

مشدداُ على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية ومتابعة إرشادات الحكومة والحذر من أية إشاعات.