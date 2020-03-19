(فيديو) الناطق باسم الحكومة: نتائج فحص (74) عينة كانت سليمة.. وأوضاع الأسرى في السجون تُنذر بالخطر

وطن: أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمره الصحفي المسائي اليومي، الخميس: "ظهرت قبل قليل نتائج 74 عينة كانت تحت الفحص المخبري منذ الصباح، وجميعها سلبية أي غير مصابة بالوباء".

وأكد ملحم أنه تم أخذ عينات للمرة الثالثة من مصابي بيت لحم، وسيتم الإعلان عن النتائج لحظة ظهورها.

وفيما يتعلق بوضع الأسرى في سجون الاحتلال، قال ملحم: لم نتأكد بعد من صحة إصابة الأسرى بفيروس كورونا، ونؤكد أن أوضاع الأسرى في السجون تُنذر بالخطر.