القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتشكيل لجان الطوارئ المناطقية في القرى والأرياف ورفع الجهوزية

وطن: عقدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، ظهر الخميس، اجتماعا طارئا، تدارست خلاله المستجدات والآثار الناجمة عن ارتفاع عد الاصابات بفيروس "كورونا " والدور الهام الذي يمكن ان تقوم به في سياق مواجهة هذا الوباء.

ووجهت القوى الوطنية في بيان وصل وطن نسخة عنه التحية والتقدير لكل الأجهزة والمؤسسات الطبية، والقطاعات، ولجان الطوارئ التي مثلت بمواقفها التعبير الصادق لاسمى صور الانتماء الوطني والاصيل.

ودعت إلى التعامل بكل الجدية مع هذا الوباء للحد من انتشاره من خلال التقيد التام مع كل ما ينشر من الجهات الرسمية وخصوصا وزارة الصحة، واخذ كل الاحتياطات اللازمة والرعاية والوقاية بما فيها الامتثال للاجراءات والقرارات بعدم التنقل بين المحافظات وداخل المحافظة الا عند الحاجة اذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأكدت على ضرورة العمل على تشكيل لجان الطوارئ المناطقية في القرى والارياف ورفع الجهوزية فيما لو تم رفع درجة الطوارئ في المحافظة خلال الفترة القريبة القادمة من حيث تكامل الجهد، والاسناد للفئات الفقيرة والمعوزيين، والعمل على حماية ابناء شعبنا، وتوفير شبكة امان لكل من يحتاج المساعدة.

والعمل على محاصرة الاشاعات والاخبار من غير المصدر الرسمي لها ووقف تناقل اي اخبار او معلومات وتوجيه منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز اللحمة الداخلية، ورص الصفوف لمواجهة هذا الفيروس بالاستناد لمحطات هامة على مدار سنوات طويلة تجاوز فيها شعبنا الكثير من الازمات وخرج منها وهو لن يهزم هذه المرة ايضا.

وأهابت بالعمال داخل الخط الاخضر اخذ الحيطة والحذر ونراهن على وعيهم الاصيل ان كل الاجراءات والخطوات من قبل الحكومة هي من اجل حمايتهم وحياة اسرهم واهلهم، وينبغي العمل على ايجاد حلول لهم ايضا بما يحفظ كرامتهم وقوت ابنائهم واسرهم مع التطبيق الفوري لقرار وقف العمل داخل الخط الاخضر او مستعمرات الاحتلال.

ودعت القوى للانخراط الواعي والواسع في مبادرات المجالس القروية والبلدية وكافة الجهود المحلية لتعزيز التكاتف بين ابناء شعبنا، وعلى امتداد هذه المحافظة الابية المعروفة تاريخيا بكل معاني الانتماء والفخر والاعتزاز.

كما دعت القوى الوطنية إلى عدم الهلع من نقص المواد الغذانية والمستلزمات الاساسية للمواطن من ادوية ومواد اخرى والالتزام بكل ما يصدر عن الجهات الرسمية خلال الايام القادمة تفاديا لاي تشويش في الحياة العامة وايمانا منا باهمية تغليب المصلحة الوطنية فوق اية اعتبارات اخرى

ودعت إلى حماية الأسرى والأسيرات، محملةً دولة الاحتلال المسؤلية المباشرة عن حياتهم ومطالبة المؤسسات الدولية بالتدخل الفوري للإفراج عنهم بموجب كل المواثيق الدولية.