الاحتلال يُؤجل محاكمة 3 مقدسيين ويُفرج عن آخر

رام الله- وطن: أجلت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، محاكمة ثلاثة مقدسيين، وأفرجت عن آخر بشرط الحبس المنزلي.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قاضي محكمة الاحتلال أجل محاكمة كلًا من عماد أبو اسنينة ومالك أبو اسنينة ورشيد الرشق ليوم الأحد القادم.

وأوضح أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشاب هيثم العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، كما استدعت محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق معه في غرف "4 بمركز تحقيق شرطة "المسكوبية" غربي القدس.