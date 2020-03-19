فيديو| الفنان سمير جبران يتحدث عن تفاصيل وظروف أصابة ابنته كاتيا وصديقتها بفايروس كورونا

رام الله- وطن: نشر الفنان سمير جبران اليوم الخميس، فيديو على صفحته الخصية على موقع التواصل الاجتماعي "ألفيسبوك" اوضح خلاله تفاصيل اصابة ابنته كاتيا وصديقتها تيا بفايروس "كورونا" .

وأكد جبران في مقطع الفيديو أن كاتيا وصديقتها وصلتا الى فلسطين منذ يومين، وتم إتباع اجراءات معينة معهما وتم حجرهما في المنزل في طابق منعزل تماما عن باقي المنزل، وفي اليوم الثاني من وصولهما لاحظنا علامات ارتفاع حرارة على كاتيا، الأمر الذي دعاني للإتصال بوزارة الصحة الفلسطينية التي قامت بأخذ عينات لهما وتبين فيما بعد بأن نتائج عيناتهما إيجابية أي مصابتان بالفايروس.

واضاف جبران، ان طواقم وزارة الصحة وفور صدور نتائج الفجص قامت بنقل كاتيا وتيا الى الحجر الصحي.

ونفي جبران الشائعات التي تقول أن زوجته تالين جبران مصابة بالفايروس، معربة عن امنياته بالسلامة للجميع.