كتائب القسام: نحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة أسرانا في السجون

وطن: حمل الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، ظهر اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة وصحة أسرانا الأبطال في السجون.

وأكد أبو عبيدة، في تغريدة عبر تطبيق "تيليجرام" أن "حياة وسلامة الأسرى هي خط أحمر، وعلى العدو الصهيوني الإفراج عن أسرى شعبنا كونه عاجز عن حمايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة التي تقيهم من الأوبئة والأمراض، وخاصًا بالذكر كبار السن والمرضى والأطفال والنساء والأسرى الإداريين".

وأشار أبو عبيدة، إلى أن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لتقدير الموقف والتشاور حول الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور الخطير الذي يمس صحة أسرانا.