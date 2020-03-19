صحة الاحتلال: 529 إصابة بكورونا بعد 96 حالة جديدة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الخميس، عن تشخيص 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 529، وبينهم 6 حالات خطيرة، فيما وُصفت 13 حالة بأنها متوسطة، و498 حالات طفيفة. ويرقد في المستشفيات 278 مريضًا بالفيروس، فيما تعافى 12 مصابًا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل والعزل في المنازل لجميع العائلات في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة منذ أمس، البدء بفرض إجراءات وقيود جديدة كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس، ولعل أبرزها تقليص خطوط المواصلات العامة والقطار وتعليق عمل المواصلات في ساعات المساء وأيام نهاية الأسبوع.