بمبادرة من مجموعة الاتصالات: توفير مواد التعقيم وخدمات الانترنت والوجبات للمواطنين المحجورين صحيا في غزة

غزة- وطن: قامت مجموعة الاتصالات الفلسطينية ( بالتل، جوال، حضارة، ريتش) بتوفير جميع مواد ومستلزمات التعقيم الخاصة، والوجبات الغذائية الساخنة، وخدمات حزم اتصال وانترنت للمواطنين العائدين إلى قطاع غزة، عبر معابرها الرسمية، "رفح وبيت حانون " والذين يقضون فترة الحجر الصحي في المدارس و المراكز التي خصصت لذلك، تفادياً لتفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقال مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، إنه ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية سارعت المجموعة بالتواصل مع الجهات المختصة لتقديم المساعدة والوقوف إلى جانب المواطنين في هذه المحنة و التي أثرت على كافة مناحي الحياة، وتوفير ما يلزم من أجل الحفاظ على صحتهم في مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.



وأعلن شمالي، أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بادرت إلى توفير تلك المستلزمات حفاظًا على سلامة المواطنين وتفادياً لانتقال عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ستقوم بتوفير جميع خدمات شركات المجموعة التي تمكنهم من الاتصال والتواصل مع ذويهم.



وأوضح أن ما تقوم به مجموعة الاتصالات هو واجب على كل شركة وطنية في ظل الظروف التي يعيشها الوطن، داعيا جميع أبناء شعبنا إلى التعاون والتكاتف لتخطي هذه المرحلة الحساسة بأمان.