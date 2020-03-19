تسجيل 3 اصابات جديدة بالكورونا في رام الله ونابلس يرفع اجمالي الاصابات الى 47

وطن: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفايروس كورونا في مدينتي رام الله ونابلس، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 47 اصابة.

واوضح ملحم ان إصابتين جديدتين بفايروس كورونا سجلتا في رام الله وهما لطالبتين عائدتين من فرنسا.

واوضح ملحم ان اصابة سجلت في محافظة نابلس لمواطن عائد من مصر.

وشدد ملحم ان الحكومة قد تتخذ اجراءات اكثر صرامة بعد الإجراءات التي اتخذتها بالأمس لمواجهة خطر تفشي كورونا.

وأضاف "قد نصل لإجراءات أكثر بكثير مما تتصورون".

وأردف "هناك تنسيق على أعلى مستوى مع الإسرائيليين في الموضوع الصحي، ومتابعة وتنسيق قوي مع مصر والأردن لمنع تفشي الوباء".

وقال إن المستوطنات هي بؤر للوباء، داعيا العاملين فيها لعدم التوجه إليها حفاظا على أنفسهم ومجتمعهم.