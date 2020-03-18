بسبب "كورونا".. الولايات المتحدة تلغي منح التأشيرات في جميع أنحاء العالم

وطن: قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت تعليق جميع خدمات التأشيرات المتعلقة بالهجرة وغيرها اعتبارا من يوم الأربعاء 18 مارس/ آذار 2020 في معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم تحدد المتحدثة أسماء أو عدد الدول التي ستتوقف فيها الخدمات. وقالت إن البعثات الأمريكية في الخارج ستواصل تقديم خدمات تأشيرات الطوارئ "في حدود المسموح" وأشارت إلى أن الخدمات ستظل متاحة أمام المواطنين الأمريكيين.

وقالت المتحدثة إن البعثات ستستأنف خدمات التأشيرات بشكل معتاد بأسرع ما يمكن دون أن تحدد موعدا لذلك.

(مونت كارلو الدولية)