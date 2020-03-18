إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في العيسوية

وطن: أصيب العشرات من سكان قرية العيسوية مساء الاربعاء، بالاختناق والأعيرة المطاطية وجروح ورضوض، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بهمجية.

وسادت حالة من التوتر والقلق بين السكان في حي عبيد بالعيسوية، بعد اقتحام قوات الاحتلال عدة منازل، والاعتداء على قاطنيها بالضرب المبرح.

وأصيب عدة شبان بالاختناق والأعيرة المطاطية ورضوض وجروح وكسر باليد، وصادرت شرطة الاحتلال جهاز تسجيل كاميرا لأحد المحلات التجارية، بعد تسجيل اعتداء الجنود على الشاب أحمد درباس بالضرب المبرح وكسر يده.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب زايد العجلوني من حي عبيد، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، وداهمت منازل واعتقلت الشابين رشاد أبو ريالة وموسى ابو ريالة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وذكر شهود عيان انه أصيب عدد من عناصر من جنود الاحتلال بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة خلال المواجهات بقرية العيسوية.

وتصدى شبان حي عبيد لقوات الاحتلال الاسرائيلي برشق الحجارة والمفرقعات والقاء الزجاجات الحارقة.

واضاف الشهود ان جنود الاحتلال اعتدوا على عائلة المصري القاطنة في حي عبيد بالضرب المبرح بينهم رجال ونساء وأولاد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فتية من قرية العيسوية اليوم، وهم مجد محمود وعبد ناصر ومحمد جمال أبو ريالة.