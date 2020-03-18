عصر ما بعد كورونا: البقاء للأفضل

كتب د. عمار الدويك : يقدم الكاتب أحمد العدوي في كتابه "الطاعون في العصر الاموي: صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الاموية" رواية مقنعة حول دور موجات الطاعون التي ضربت ارجاء الدولة الاموية المترامية في اضمحلال ملك بني أمية. فالعرب الذين شكلوا القاعدة السياسية والنخبة الحاكمة في الدولة الاموية، فتك بهم الطاعون أكثر من غيرهم من سكان المناطق التي هاجروا اليها مع الفتوحات الإسلامية. فهم لم يعتادوا على الأوبئة في جو شبه الجزيرة العربية الصحراوي الجاف، واحتاجهم الامر أربعة أجيال حتى قويت مناعتهم واستطاعوا أن يحتملوا الطاعون والأوبئة، على الأقل، بنفس قدر احتمال سكان البلدان الاصليين، فكان لهذا الاختلال الديموغرافي أثر كبير في إيهان الدولة الاموية ومن ثم سقوطها.

ويربط العديد من المؤرخين بين الموت الأسود وهو الاسم الذي أطلق على الوباء الذي اجتاح أوروبا منتصف القرن الرابع عشر (1348-1352) وبين بداية عصر النهضة Renaissance الذي شهد حركة ثقافية وعمرانية وعلمية في أوروبا استمرت من بعد الموت الاسود حتى القرن السابع عشر ونتج عنها تحولات عميقة نقلت أوروبا من العصور الوسطى الى الحداثة.

ظهر الموت الأسود في الصين (وحسب بعض النظريات في الهند) ثم انتقل الى أوروبا من خلال التجار وفئران السفن والقوارض، وكانت إيطاليا اول الضحايا وأكثرها تأثرا ثم انتقل منها الى باقي انحاء القارة وصولا الى بريطانيا. تنقل المصادر التاريخية قصصا مرعبة عن هذا الوباء الذي ما ان كانت تظهر أعراضه على أي شخص حتى يفتك به خلال أيام معدودة بعد الم ومعاناة شديدة، وعن سلوك الناس في فترة الوباء. يقدر المؤرخون وعلماء صحة معاصرون أن الموت الأسود أفنى 40-60 % من سكان القارة، مع تفاوتات حسب المناطق. ففي حين وصلت نسبة الوفيات في إيطاليا واسبانيا وجنوب فرنسا الى 60 % انخفضت في بعض المناطق مثل بريطانيا وألمانيا الى 20%. سبب الموت الأسود اختلالات ديموغرافية عميقة نتج عنها تحولات اقتصادية وسياسية تركت اثارا لقرون تلت. انقلب الاقتصاد راسا على عقب، وانتقل تركيز الثروة الى شرائح جديدة، وتزعزعت سلطة الاقطاعيين نتيجة موت عدد كبير منهم ومن الفلاحين، وارتفعت اجرة الايدي العاملة فانتهى نظام القنانة (العبودية المرتبطة بالأرض) وتحرر الفلاحون من عبوديتهم وارتفعت اجورهم وانتقل جزء منهم للعمل في المهن الحرة، وهبت ثورات اجتماعية من الفلاحين على ملاك الاراضي والامراء، وتوقفت حرب المئة عام وأعاد الناس النظر في كثير من الأفكار والبنى الاجتماعية والسياسية التي استقرت على مدار قرون سبقت الوباء.

يبدو ان فيروس كورونا الذي يجتاح ارجاء الكرة الارضية ويشل أكبر الاقتصادات العالمية، ويهوي بأسعار النفط، ويشل تنقل الافراد، ستكون لها اثار سياسية واقتصادية عميقة وبعيدة المدى على العالم، خاصة اذا استمر هذا الوباء لعدة اشهر، كما يتوقع له. من الصعب التنبؤ بتبعات هذا الوباء على السياسية والاقتصاد العالميين، لكن يمكن التوقع بأنه اذا استمر في الانتشار، فإنه سيكون نقطة تحول في مسار صعود الشعبوية السياسية. فمواجهة الوباء تحتاج الى نوع من الساسة الهادئين ورابطي الجأش الذين يعملون بهدوء لكن بحزم وفق حقائق علمية، مثل الرئيس الصيني وليس مثل الرئيسين الأمريكي والبرازيلي وامثالهم من الشعبويين الذين استخفوا بالوباء وتأخروا في عمل تدخلات مناسبة لمحاصرته. كما أن النتائج الكارثية لهذا الفايروس على الاقتصادات في العالم ودفع الملايين الى البطالة وما دون خط الفقر، سوف تعيد الدولة الى لعب دورها الاجتماعي الذي انسحبت منه خلال العقدين الأخيرين نتيجة صعود الليبرالية الجديدة، وبالتالي قد نشهد عودة لاتجاهات اليسار الاجتماعي والأحزاب الاشتراكية في كثير من الدول. سوف يكشف الفيروس عورة الأنظمة الفاسدة والمستبدة، ويظهر ضعفها وهشاشتها، وقد نرى بعد انحساره تجددا لموجات الثورات والانتفاضات الشعبية في مناطق مختلفة بما فيها منطقتنا. وسوف تخرج العديد من الدول، بما في فيها دول غنية وقوية، منهكة اقتصاديا الامر الذي قد يضعف دورها الإقليمي والدولي تاركة المجال لقوى أخرى.

سيكون البقاء ليس فقط لمن مناعتهم اقوى، لكن للمجتمعات والدول التي ستدير الازمة بحكمة وحزم ومسؤولية وعدالة، وصدق مع المواطنين وتوزيع الأعباء بشكل متكافل. ستكون بالتأكيد خريطة مختلفة ومشهد مختلف بعد هذا الفايروس، لكننا نأمل ان تنجو البشرية منه بأسرع وقت، فرغم انه لا يفرق بين غني او فقير إلا ان اثاره الاقتصادية، على الأقل في المدى القصير، سيلمسها الفقراء الذين قد لا يستطيعون تلبية احتياجاهم الأساسية إذا استمر الاقتصاد العالمي في التباطؤ او الانهيار.