حكومة الاحتلال تغلق سفاراتها في 5 دول أوروبية بسبب كورونا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إغلاق سفاراتها في 5 عواصم أوروبية، سجلت 3 منها إصابات في صفوف طواقمها بفيروس كورونا.

وقال بيان لخارجية الاحتلال، نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إنه علاوة على إغلاق السفارة في برلين، مساء الثلاثاء، بعد تأكيد إصابة السفير ونائبه بالفيروس، أغلقت 4 سفارات أخرى أبوابها.

وقالت إن سفارة الاحتلال في مدريد أُغلقت بعد إصابة القنصل وإخضاع جميع موظفيها للحجر الصحي.

وأغلقت سفارة الاحتلال في أثينا بعد إصابة أحد العاملين وزوجته وابنته بالفيروس، وفق ذات المصدر.

وأشارت الخارجية إلى أنه تم إغلاق سفارة الاحتلال في لاهاي بهولندا بعد ظهور أعراض المرض على أحد موظفيها، لافتة إلى أن نتائج فحصه لم تظهر بعد، وهو ما حدث أيضا في سفارة تل أبيب بقبرص.