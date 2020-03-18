اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في "اسرائيل" تطالب سجون الاحتلال بضمان حقوق الاسرى وصحتهم الجسدية والنفسية

رام الله - وطن: طالبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في اسرائيل مصلحة سجون الاحتلال بتلقي معلومات حول كيفية وماهية تطبيقهم للخطوات المعلن عنها في التعامل مع الأسرى والمعتقلين في السجون لمواجهة وباء الكورونا والتي كانت مصلحة السجون قد نشرتها على موقعها الرسمي الاسبوع وعن مدى جهوزيتهم لذلك.

وفي رسالتها الى رئيس مصلحة السجون بالوكالة آشير فاكنين، أكدت المحامية جنان عبده باسم اللجنة، على مسؤولية مصلحة السجون في تقديم العلاج الصحي والوقائي وحماية الاسرى والأسيرات والمعتقلين من أي عارض، وعبّرت عن القلق من مدى استعدادات السجون وجهوزيتهم لتطبيق الخطة، كما وحذّرت من انتهاك الحقوق الأساسية للأسرى تحت مسمّى خطة الطوارئ.

ونوّهت اللجنة لمناهضة التعذيب أن مفهوم العزل للشخص المعزول في بيته تختلف تماما عن عزل أسير داخل السجن، وأكّدت على أهمية الشفافية وحرية المعلومات حول كيفية تطبيق "العزل" للأسرى المعزولين أصلا عن العالم الخارجي والمحجوزين على مدار 24 ساعة في الزنازين، خاصة أمام اعلان مصلحة السجون عن نيتها "تقليص وتيرة الزيارات للمحكومين لمرة بالشهر وتقليص عدد الزوار من الأهل" و"تقليص حركة الاسرى قدر المستطاع".

وأكدت اللجنة على أهمية التواصل مع الأهل بالنسبة للأسيرة وللعائلة ونوّهت أنه من غير الواضح كيف سيتم تطبيق "تقليص حركة الأسرى" ومعناه، وحذرت انه في حال كان المقصود الغاء او تقليص ساعات خروج الاسرى للساحة فينبغي على مصلحة السجون ضمان البدائل لهم، وفي حال لا يتم طرح بدائل فان هذا التقليص أو المنع يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية ومنها الحق في رؤية نور الشمس والحق في الخروج الى الساحة (الفورة) والتي تشملها وتتحدث عنها أنظمة السجون بنفسها. وحذرت من أن يتحول العزل الى انتهاك صارخ في حال لم تتوفر بدائل للأسرى للترفيه عن أنفسهم والتواصل مع العالم الخارجي وبالذات مع عائلاتهم، وحتى فيما بينهم داخل السجن، وأكدت أن الحفاظ على الصحة النفسية للأسرى هي جزء اساسي من المحافظة على صحتهم العامة.

وشددت الرسالة على أهمية تزويد الاسرى بوسائل الوقاية والنظافة والتعقيم بالكميات وبالوتيرة المطلوبة كون مصلحة السجون هي المسؤولة المباشرة عن تزويد الاسرى بهذه المتطلبات في وضعية لا يمكن للأسرى ولا يسمح لهم أن يقوموا بمشتريات حاجياتهم بحرية ونبّهت لأهمية الاعتناء بمجموعات خاصة في خطر بين الاسرى بينهم المرضى المزمنين وكبار السن وتساءلت حول كيفية تطبيق توجيهات وزارة الصحة حول المحافظة على مسافة مترين بين شخص وآخر داخل الزنازين.

وطالبت عبده في رسالتها بأن تخضع الاجراءات لمعيار المعقولية كي لا تتحول لوسيلة قمع جارفة ولوقت غير محدد وغير معروف بدلا من الهدف الوقائي المطلوب ، وشدّدت على أهمية وضرورة مشاركة وابلاغ ممثلي الاسرى بكل اجراء. واختتمت رسالتها : "نحذر من تحويل السجون الى مناطق معزولة عن العالم ونؤكد قلقنا من أن تؤدي خطة الطوارئ الى انتهاكات فظة لحقوق المساجين عامة والاسرى الامنيين خاصة في ظل التقييدات المفروضة عليهم أصلا".

ووجّهت اللجنة نداء لأهالي الاسرى والمعتقلين ولكل من لديه معلومات عن حصول انتهاكات لحقوق الأسرى والمعتقلين التوجه اليها وتقديم المعلومات لمتابعتها.