"كورونا" اختبار البشرية الاخلاقي .. حين نهضت الصين من الرماد لمساعدة العالم

وطن: أسابيع قليلة مرت على تفشي وباء فايروس كورونا الذي ضرب العالم، كانت كفيلة بوضع البشرية جمعاء امام اختبار عسير، ليس في كيفية مواجهته والقضاء عليه فقط، وانما قبل ذلك بالموقف الاخلاقي الذي يجب ان يكون ازاء الافراد والمجتمعات التي ضربها الفايروس.

قليلون هم الذين نجحوا في الاختبار الاخلاقي في مواجهة فايروس كورونا، وقطعا فأن الصين هي على رأسهم، لاسباب عدة، ليس فقط لأن الفايروس بدأ بها، في ظل عدم معرفة مسبقة بكيفية مواجهته، بل بقدرتها على حماية شعبها الذي يبلغ مليار ونصف مليار انسان تقريبا عبر اتخاذ مجموعة اجراءات، ابدى الشعب الصيني التزاما حديديا بها.

وفي الوقت الذي يغزو فيه فايروس كورونا دول جديدة حول العالم، ويفتك بدول اخرى، بدأت الصين تنهض من بين الرماد والكساد الذي خلفه الفايروس، وتفتح نوافذ الامل والحياة ليس لها فقط وانما للعالم كله، وخاصة الدول التي تعاني ويلات الفايروس وتكبدت خسائر كبيرة.

ولعل الدرس الاهم الذي قدمته الصين خلال الاسابيع الماضية، هو عدم انكفاءها على ذاتها لمعالجة التداعيات التي خلفها كورونا، بل قدمت يد المساعدة مع اول فرصة لها، لاكثر الدول التي تعاني من الفايروس.

ايطاليا التي تعد الدولة الاكثر تضررا من الفايروس، والتي شعرت خلال هذه الازمة بتخلي الجميع عنها وخاصة الاتحاد الاوروبي وفق ما ظهر في وسائل الاعلام الايطالية وفي مقالات الصحفيين والكتاب، وجدت اليد الصينية ممدودة لها لمساعدتها في محنتها، حين ارسلت الصين فريقا طبيا قبل اسبوع مع مواد طبية لمساعدة الصين.

لم يكن موقف الصين استعراضيا، بل نم عن موقف اخلاقي وانساني، ظهر بما كتبه الصينيون على شحنات الاقنعة الطبية التي ارسلوها الى ايطاليا، والمقتبس من قصيدة رومانية قديمة تقول " نحن أمواج من نفس البحر، أوراق الشجرة نفسها، زهور نفس الحديقة".

وقد نشرت وسائل اعلام ايطالية كاريكاتير يعبر عن مدى الاحباط من التخلي الاوروبي عن بلدهم، حين جسد الرسم ايطاليا بالفتاة الملكية، وخلفها يقف ملك الموت حاملا آلة حصاده، وهو يتفرج عليها، بينما تأتي الصين على هيئة ملك لينقذها ويرفعها عن الارض.

دول اوروبية عديدة، شعرت بخذلان الاتحاد الاوروبي لها، ورأت ان الصين وحدها من يمكن ان ينقذها وهي جديرة بذلك الامل وتعول عليه.

قبل ايام، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش فرض حالة الطوارئ في بلاده لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، وقد هاجم خلالها الاتحاد الاوروبي لرفضه بيع بلاده المعدات الطبية لمكافحة الوباء العالمي، شاكرا في الوقت ذاته الرئيس الصيني الذي وصفه بالاخ لدعمه ومساعدته لهم.

وقال الرئيس الصربي "الان ندرك جميعا أن مايسمى "التضامن العالمي" فعليا غير موجود، "التضامن الاوروبي" غير موجود، لقد كان كل هذا قصة خرافية على الورق، واليوم اريد ان ارسل رسالة خاصة لاننا امام احتمالات هائلة، ولدينا الكثير من الامل بالطرف الوحيد الذي يستطيع ان يساعدنا في هذا الظرف الصعب، وهو جمهورية الصين الشعبية."

واضاف الرئيس الصيني "اريد ان ارسل رسالة الى الرئيس شي جي بينغ، للمرة الاولى ورغم تكرار المناسبات الرسمية التي ابدت فيها الصين اخلاقها العالية، اريد ان اعلن للرئيس شي، انه ليس فقط صديق قريب بل اخ ايضا، ليس لشيء شخصيا فقط بل لهذه البلاد، اننا اليوم كما تعلمون، لانستطيع استيراد البضائع بسبب قرارات الاتحاد الاوروبي، رئيسة الموفضية الاوروبية، اعلنت، انه من غير المسموح لنا استيراد المعدات الطبية من الاتحادج الاوروبي، انها تقول انه لايوجد مايكفي لهم!"

واضاف "كدت ان اخرج من جلدي، ان هذا القرار اتخذ من اشخاص كانو يرسلون لنا الاوامر انه لاينبغي علينا شراء البضائع من الصين، هؤلاء عبر اوروبا الذي يريدون منا ان نعدل شروط مناقصاتنا الخارجية بحيث لايكون السعر المنخفض هو الاولوية، لنشتري بضائعهم ذات الجودة الاعلى، كانوا يطلبون منا ان نشتري كل شيء من الاتحاد الاوروبي، عندما كانوا يريدون المال الصربي ففرضوا علينا شروط مناقصاتهم لتأخذ الشركات الاوروبية المال الصربي، واليوم وسط الالم والخطر، لم يعد المال الصربي ضروريا ورفضوا بيعنا المعدات."

وختم الرئيس الصربي حديثه قائلا "انا اثق بأخوة وصداقة شي جي بينغ وأثق بمساعدة الصين، الدولة الوحيدة القادرة على المساعدة هي الصين، للبقية اقول: شكرا للاشيء، صدقوني سأجد طريقة لشكرهم، ليس كما اقول اليوم ككلمات رئيس دبلوماسية ومهذبة."

قد يكون حديث الرئيس الصربي هو التعبير الاوضح للاختبار الذي وقفت امامه البشرية خلال الاسابيع الماضية، والتي نجحت فيه الصين ليس باجتيازه كآمة قادرة وواعية بل بقدرتها على مد يد العون للعالم قبل ان تلملم جراحها، وفي مساء اليوم اعلن وزير الخارجية الفرنسي إن الصين أرسلت مليون كمامة طبية وقفاز إلى فرنسا لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى النقيض اظهر فايروس كورونا بعض اسوأ ما لدى بعض دول العالم وقاتها، وباقتضاب فقط، فأن تصريح ترامب ووصفه الفايروس بأنه صيني لهو دليل على حجم العنصرية المتغلغلة داخله.