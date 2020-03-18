حزب الشعب ينعى المناضل الوطني الطيب عبد الرحيم

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني القائد والمناضل الوطني الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة وعضو اللجنة المركزية السابق لحركة (فتح) عضو المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الاربعاء، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال بمختلف اشكاله والعمل السياسي الدؤوب من أجل قضية شعبنا الوطنية.

وقال حزب الشعب في بيان وصل وطن، مساء اليوم، فقدت فلسطين في هذه الظروف الاستثنائية مناضلا وطنيا كبيرا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطني على مدار عدة عقود مضت من مسير النضال الفلسطيني.

وتقدم حزب الشعب بأحر التعازي للرئيس محمود عباس ولرفاق دربه الاخوة في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ومن عائلة الفقيد بأصدق مشاعر التعزية والمواساة.

لروح الراحل السلام ولذويه جميل الصبر وحسن العزاء.