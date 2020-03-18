وزير المواصلات يقرر ايقاف كافة فحوصات السياقة العملية منذ الاثنين المقبل

وطن: قرر وزير المواصلات عاصم سالم مساء اليوم، ايقاف كافة فحوصات السياقة العملية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 23 اذار/مارس، لافتا الى ان قراره جاء بعد الإتفاق مع النقابات.

وقال الوزير سالم في بيانه الذي وصل وطن نسخة عنه انه إلتزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، وإستناداً للإجراءات الحكومية المتبعة لمكافحة إنتشار فايروس كوفيد١٩، وبعد الإتفاق مع النقابات، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وللمصلحة العامة، تقرر إيقاف كافة فحوصات السياقة العملية اعتبارا من يوم الاثنين 23 اذار/مارس.

وطالب سالم من جميع مدارس ومعاهد تدريب السياقة العمل على وقف كافة أشكال التدريب ( العملي والنظري ) حفاظاً على السلامه العامة، مشددا ان العمل بهذا القرار ينتهي مع انتهاء حالة الطوارئ او بصدور تعليمات أخرى.