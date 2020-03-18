سلطة النقد: تقليص ساعات العمل المخصصة لاستقبال الجمهور بالمصارف ومؤسسات الاقراض من 9 صباحا - 1ظهرا

رام الله- وطن: اصدرت سلطة النقد، مساء اليوم الاربعاء، تعليمات جديدة لدوام المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص العاملة في فلسطين، حيث قررت تقليص ساعات العمل المخصصة لاستقبال الجمهور في المصارف ومؤسسات الاقراض، على ان تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتأتي هذه التعليمات استنادًا لقرار الرئيس اعلان حالة الطوارئ في البلاد وتعليمات رئيس الوزارء بشأن حصر الحالات المصابة والحد من انتشارها، ولضرورة اتخاذ اجراءات الوقاية لحماية الجمهور وموظفي الجهاز المصرفي من الاصابة، واستمرار تقديم الحد الادنى من الخدمات للجمهور في ظروف الطوارئ.