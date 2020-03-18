الحكومة تعلن منع التنقل في مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور منذ العاشرة من مساء اليوم

وطن: قرر رئيس الوزراء محمد اشتية مساء اليوم الاربعاء جملة قرارات جديدة لمواجهة تفشي مرض كورونا، حيث قرر منع التنقل في مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، منذ الساعة العاشرة من مساء الأربعاء.

وفي كلمة مسجلة له، بثت مساء اليوم، اصدر اشتية جملة من القرارات كان ابرزها:

1- من مساء اليوم الساعة العاشرة، يمنع التنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، ويطلب من أهلنا في المدن الثلاث الالتزام بالبقاء في بيوتهم من أجل حصر الحالات المصابة وعدم انتشارها، يُستثنى من هذا الإجراء الكوادر الطبية والمساندة. كما يُمنع الدخول والخروج من وإلى محافظة بيت لحم.

2- يجب على كل من هو قيد الحجر المنزلي عدم الخروج من بيته لأن ذلك يعرض أرواح الناس للخطر الكبير، ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة القانون.

3- تقليل الحركة بين جميع محافظات الوطن، ولذا:

*يطلب من كل وزارة ودائرة رسمية تخفيض حضور موظفيها في مقراتها الرئيسية، وعدم التنقل بين المحافظات إلا للحالات التي يستثنيها الوزير، وتترك لكل مؤسسة رسمية وخاصة آلية تخفيض كادرها البشري.



* تُمنع حركة الباصات بين المحافظات لمنع الاحتكاك والحد من التنقل.



4- يطلب من البلدات من قرى ومخيمات عدم الوصول لمراكز المدن الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبما تراه لجان الطوارئ.

5- يطلب من عمال المستوطنات عدم الذهاب لأماكن عملهم.

6- اعطينا فسحة من الوقت للعمال في إسرائيل لترتيب أمورهم في المبيت بأماكن عملهم، وابتداءً من صباح يوم الأحد الموافق 22 آذار 2020 سوف يمنع دخول أو خروج أيٍ من العمال إلا بعد شهر من تاريخه.

7- تعمل البنوك تحت ظروف حالة الطوارئ، مع تقليص ساعات عملها في جميع المحافظات.

8- يُكلف المحافظون والأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه التعليمات كل حسب موقعه ومكانه.