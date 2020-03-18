مؤسسة فاتن للأقراض تعلن عن تأجيل اقساط القروض

رام الله - وطن: أعلنت مؤسسة فاتن للأقراض اليوم الاربعاء عن تأجيل اقساط القروض لزبائنها لمدة 4 شهور، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها الاراضي الفلسطينية، بسبب انتشار وباء كورونا.

واصدرت فاتن تعميما للمستفيدين ووصل وطن نسخة عنه انها قررت تأجيل اقساط القروض بسبب الظروف الراهنة لانتشار فايروس كورونا وحرصا منها على خجمة زبائنها والتزاما منها بتعليمات سلطة النقد .

واوضحت فاتن انه سيتم تأجيل اقساط القروض لكافة مستفيدي المؤسسة دون ان يضطر المستفيد الى زيارة الفروع او التوقيع من المستفيدين او الكفلاء، علما انه سيتم استيفاء الفائدة التعاقدية على فترة التأجيل، دون احتساب اية عمولات او رسوم اضافية على التأجيل.

وقالت المؤسسة انه في حال رغبة المستفيد/ة بعدم تأحيل الاقساط الشهرية يرجى منه التوجه الى الفرع المعني للتوقيع على نموذج عدم التأجيل او تعبئة النموذج الالكتروني خلال الفترة المحددة من تاريخ 19 اذار/مارس .

واهابت فاتن بمستفيديها القادرين على السداد الالتزام بدفعاتهم وعدم اللجوء الى التأجيل تجنبا لاحتساب الفوائد التعاقدية الاضافية .