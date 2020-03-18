"ائتلاف عدالة" يطالب بحماية حقوق العمال وحماية المنشآت الصغيرة من الانهيار في حالة الطوارئ

رام الله- وطن: طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (عدالة)، بتوفير الحماية الاجتماعية لعمال "المياومة" كأولوية وطنية، وتقع مسؤوليتها على الحكومة الفلسطينية بشكل رئيسي، في ظل حالة الطوارئ وانتشار فايروس "كورونا" في فلسطين.

وحذر ائتلاف (عدالة) من خطورة تفشي وباء كورونا، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي والحد من التنقل.

وقال الائتلاف في بيان وصل وطن، أن المؤشرات في العديد من الدول تظهر أن طريقة انتشار المرض تصاعدية بشكل لافت، وبالتالي فإن فلسطين مرشحة لارتفاع أعداد المصابين، وسيترافق ذلك مع إجراءات احترازية مشددة والتي بطبيعة الحال سيكون لها كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة يتحملها المجتمع، وهذا ما بدأت تشهده مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والبلدات والمخيمات المجاورة.

وهنا يؤكد ائتلاف عدالة على العديد من القضايا:

أولاً: توفير الحماية الاجتماعية لعمال "المياومة" كأولوية وطنية، وهذه مسؤولية الحكومة الفلسطينية بشكل رئيسي.

ثانياً: ينبه الائتلاف من أن الدعوات المتكررة لإنشاء صناديق جديدة غير محددة المهام مع غياب الإطار الزمني لها وآلية التمويل هي مضيعة للوقت، فالمطلوب هو التبرع لحساب منفصل في وزارة المالية تشرف عليه وزارة التنمية الاجتماعية بحكم أنها صاحبة الاختصاص ولديها قوائم المستفيدين وبالتنسيق مع وزارة العمل ويكون موجه لخدمة العمال والعائلات الفقيرة، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الذين توقفت أعمالهم، على أن يدار هذا الحساب بشفافية عالية وبطرق تستجيب للأزمة بعيداً عن بيروقراطية الأجهزة الحكومية المختلفة.

ثالثاً: حماية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من الانهيار عبر توفير حزمة دعم مالية وغير مالية، والتي هي أيضاً بحاجة إلى مساندة وتدخل حكومي.

رابعاً: تفعيل صندوق درء المخاطر لحصر الخسائر في القطاع الزراعي، سواء لجهة تسويق المنتجات الزراعية، أو لجهة الإنتاج الزراعي نفسه، وذلك للمناطق التي شهدت خسائراً نتيجة حالة الطوارئ المعلنة.

خامساً: ضرورة قيام القطاع الخاص بالتبرع السخي، حيث أن ما تم تقديمه لغاية الآن هو محدود جداً ولا يرتقي لما حققته هذه الشركات من أرباح خيالية في مجتمع تصل فيه نسب الفقر والبطالة إلى أكثر من 25%.

سادساً: بالرغم من صدور تعميم من سلطة النقد بتأجيل القروض المستحقة على المواطنين لمدة أربعة شهور إلا أن بعض البنوك أرسلت رسائل نصية للمقترضين بدفع أقساط القرض المستحقة عليهم.

سابعاً: ما زالت بعض مراكز الخدمات والمنشآت تقدم الشيكات التي تلقتها بشكل مسبق عن خدماتها، وبالرغم من توقف تلك الخدمات إلا أن تلك الشركات والمراكز الخدماتية سحبت قيمتها. هذا بحاجة إلى تدخل ومعالجة ومسؤولية في التعاطي مع المواطنين حيث لا يجوز الدفع بدل خدمات لم يتلقوها.

ثامناً: يشدد الائتلاف على أهمية الوقوف أمام ظاهرة الوصم والتمييز المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، والتي بدأت أولاً باتجاه من يحملون ملامح آسيوية، وشهد المجتمع بعض حالات التنمر التي تم إدانتها مجتمعياً، ويحذر الائتلاف من أن ينتقل هذا الوصم لأفراد وعائلات ومناطق، حيث أن هذا غير مقبول بشكل كامل ومطلق، والواجب تشجيع روح التضامن والتعاون وتجنب الوصم وإدانته والمحاسبة عليه.