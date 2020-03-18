الصحة لوطن: أعضاء من إقليم فتح رام الله بالحجر المنزلي عقب زيارتهم إلى بيت لحم أمس الثلاثاء

وطن: أكد مدير صحة رام الله والبيرة د.وائل الشيخ، الأربعاء، أن الصحة طلبت من كل الذين زاروا بيت لحم، أمس الثلاثاء، ومن بينهم أعضاء في اقليم حركة فتح في المحافظة، الإبقاء على أنفسهم بالحجر الصحي المنزلي.

وفي تصريح لوطن، أضاف الشيخ "اليوم أُصدر القرار بشأن كل الذين زاروا مدينة بيت لحم أمس الثلاثاء، أن يبقوا في الحجر الصحي البيتي لمدة 14 يوما".

وأوضح أن كل أعضاء الإقليم الذين شاركوا في الزيارة تم إبلاغهم من أمين سر الإقليم أنهم في الحجر البيتي، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ولم يحدد الشيخ عدد المشاركين في تلك الزيارة.

يشار إلى أن مدينة بيت لحم تخضع لإغلاق تام، ويمنع الدخول والخروج منها إلى المحافظات الأخرى، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.