حزب الشعب يؤكد تضامنه الكامل مع بيت لحم ويدعو إلى ضمان الحماية الاجتماعية واستمرار تأمين كل وسائل الدعم لأهلها

وطن: قال حزب الشعب الفلسطيني إنه يتابع عن كثب جميع التطورات المتعلقة بوباء "كورونا" وسبل مواجهته وانحصاره في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المستجدات على حالة المصابين والمحجور عليهم، وإذ يجدد الحزب تقديره لكل الجهود الوطنية، الرسمية والشعبية، يتوجه بالتحية الخاصة إلى شعبنا الباسل في محافظة بيت لحم، وعلى وجه الخصوص إلى أهلنا في مدينتي بيت ساحور وبيت جالا، على روح التضامن فيما بينهم، وعلى التزامهم بالإجراءات الاحترازية وصمودهم ورباطة جأشهم في مواجهة مخاطر انتشار هذا الوباء.

وأكد الحزب في بيان له، وصل وطن، على ضرورة التزام المواطنين كافة بالإجراءات الاحترازية الرسمية وبكل متطلبات الحماية والوقاية من هذا الوباء اللعين.

وشدد على ضرورة قيام جهات الاختصاص الرسمية وغير الرسمية بضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين كافة، وخاصة الفئات الشعبية والفقيرة بما فيهم العمال والموظفين من أصحاب الدخل المحدود، إلى جانب الحماية الصحية.

ودعا الحزب إلى ضمان وفرة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتعزيز كل أشكال التضامن الداخلي معهم، والتكاتف الاجتماعي والروح المعنوية العالية لهم.

وأكد على تضامنه الكامل مع محافظة بيت لحم، ويخص بالذكر أهالي مدينتي بيت ساحور وبيت جالا، نظرا لأوضاعهما الخاصة في مواجهة هذا الوباء، ويثمن عالياَ جهود الجهاز الصحي الرسمي والأهلي والمسؤوليات التي تضطلع بها مؤسساتها الرسمية وفعالياتها المجتمعية والسياسية.