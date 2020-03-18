الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة آية الخطيب

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسيرة آية الخطيب (30 عاما) من قرية عرعرة في مناطق عام 1948 حتى 29 من آذار الحالي.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسيرة الخطيب أنها نشطت عبر صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بجمع التبرعات لحالات إنسانية من المرضى وتحديداً الأطفال من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية، كما جمعت تبرعات لطلاب وطالبات جامعيين حالت ظروفهم الاقتصادية دون دفع أقساطهم المادية للجامعات.

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة آية الخطيب في17 شباط من العام الجاري.