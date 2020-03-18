توقيع اتفاقية تطوير نظام إدراة ومراقبة المشاريع بين الإغاثة الزراعية و شركة FIS



وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية الفلسطينية ) و شركة FIS المتخصصة في تطوير الأنظمة الإدارية والمالية ، اتفاقية لتطوير وتركيب نظام محوسب لإدارة ومراقبة وتقييم المشاريع كمرحلة أولى من عملية التحول الرقمي لعمليات ونشاطات الإغاثة التي تعمل لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين والوصول الى الفئات الفقيرة والمهمشة وأطرها ، وحشد وتطوير طاقات سكان الريف لتمكينهم من السيطرة على مصادرهم، وذلك بحضور م . حسام أبو فارس رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية و منجد أبو جيش مدير عام المؤسسة و جهاد كلوب مدير عام شركة FIS وأيهم بدر مدير تطوير الأعمال في شركة FIS.



وأكد الطرفان بأن هذا المشروع بداية لعلاقة استراتيجية طويلة الأمد بينهما ، وأنهما سيوظفان كافة الكوادر والمتطلبات اللازمة لإنجاحه معتبرين أنه بذلك مسؤولية مشتركة.

وقال مدير عام الإغاثة الزراعية الأستاذ منجد ابو جيش بأن الإغاثة الزراعية تسعى من خلال هذه الإتفاقية الى تحويل العمل الورقي داخل المؤسسة الى الكتروني مما يسرع عملية التواصل بين المركز و الفروع و الفئات المستهدفة ، بالإضافة لتقليل حلقات الاتصال داخل البرامج و المشاريع و إعتماد آلية متطورة في عملية توثيق التقارير و تحديد الاحتياج مما يسهم في مواكبة التطور التقني في هذا المجال .

كما شدد جهاد كلوب على أن شركة FIS ستبذل ما بوسعها لتقديم الأنظمة والتقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات وتوفير الوقت والجهد وسيكون نظام إدارة ومراقبة المشاريع أحد الخطوات نحو التحول الرقمي الكامل لجميع نشاطات الإغاثة الزراعية .

بدوره أكد أيهم بدر أن الشركة على أتم الجاهزية لتركيب وتخصيص النظام، لما تمتلكه من مهارات وقدرات في تطوير الأنظمة الإدارية والمالية باستخدام أحدث تقنيات صناعة البرمجيات على امتداد أكثر من واحد وعشرون سنة، تضمنها تقديم حلول أعمال للمؤسسات الاهلية وشركات التأمين بالاضافة الى قطاعات أخرى.

كما صرح بدر بأن نظام ادارة وتقييم المشاريع الذي تم تطويره من قبل الشركة يعمل على حوسبة كافة العمليات في المؤسسات الأهلية المتعلقة بإدارة المشاريع من تحديد الاهداف الى ادارة الأنشطة على مستوى المستفيدين والموازنات بالإضاففة إلى عمليات المراقبة والتقييم علاوة على التقارير في مختلف مراحل المشروع.