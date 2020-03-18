في ظل تفشي "كورونا" في دولة الاحتلال: هيئة الأسرى تطالب مجددا بالافراج الفوري عن الأسرى

وطن: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بضرورة الافراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، نظراً لكون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات فيروس كورونا، في حال وصل داخل المعتقلات.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الأسرى يعيشون حالة من التوتر والقلق على حياتهم ومصيرهم، وذلك لأن الأقسام التي يقبعون بداخلها تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، فمعظمها قديمة ومكتظة ومغلقة.

وأضافت أن إدارة معتقلات الاحتلال تمعن بانتهاكاتها ضد الأسرى، فهي لا تكتفي بزجهم بظروف وأوضاع اعتقالية قاسية للغاية، بل تحرمهم أيضاً من وسائل الوقاية والسلامة العامة كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما أنها لم تقدم للأسرى أية إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية من هذا الفيروس، وخاصة للأسرى القاصرين.

وناشدت مجدداً منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة التدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة والصحيحة التي من شأنها أن تمنع انتشار الفيروس بين صفوف المعتقلين وبالتالي انقاذ حياتهم.

يذكر أن عدد الأسرى المحتجزين حالياً في سجون الاحتلال يصل إلى قرابة (5000) أسير وأسيرة، بينهم (180) طفلاً، و(700) أسير يعانون من أمراض مختلفة، وأكثر من (200) يعانون من أمراض مزمنة ومن ذوي المناعة الصحية المتهالكة.