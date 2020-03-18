ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في "إسرائيل" إلى (427)

وطن: أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، صباح يوم الأربعاء، عن ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا، ذلك لتسارع انتشاره.

وأفادت الصحة الإسرائيلية، أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا، ارتفع إلى 427، بعد تشخيص حالات جديدة، والتي جاءت على النحو التالي:

427 اصابة بالفيروس

401 حالة طفيفة

10 حالات متوسطة

5 حالات صعبة

11 حالة تعافت وغادرت المستشفيات

236 يتلقون العلاج في المستشفيات

26 في الطريق الى العلاج

71 يتعالجون في بيوت منهم ٨ حالات في فندق

وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال، أنّ عدد المصابين بفايروس كورونا بين الجنود، ارتفع إلى 9، بعد اكتشاف اصابة ضابط وزوجته المجندة بالجيش.

وشدد، على أنّه يتم سحب عينات من الذين خالطوهم خلال الأيام الماضية.

وكانت الصحة الإسرائيلية أخضعت، وزيري الداخلية أرييه درعي، والزراعة تساحي هنغبي، وعضوي الكنيست ألون شوستر، ورام بن باراك للحجر الصحي المنزلي.