الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بمداهمات الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين خلال حملة اعتقالات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم:

١. أدهم أبو عرقوب "رام الله".

٢. علي جبر "رام الله".

٣. علاء الغزاوي "رام الله".

٤. نور الصرصور "رام الله".

٥. محمد برهان "رام الله".

٦. عماد الشيخ "رام الله".

٧. أمين نصر أبو هنية "من عزون شرق قلقيلية".