أجواء باردة وأمطار

وطن: لا يطرأ، اليوم الأربعاء، تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء باردة الى باردة جداً، وتهطل الأمطار في مناطق عديدة من البلاد على فترات حتى الظهر والعصر ثم تضعف وتتلاشى في معظم المناطق بإستثناء بعض المناطق في الشمال، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة عموماً خصوصاً في الجبال.

أما يوم غد الخميس، تبقى درجات الحرارة منخفضة بشكل ملموس، وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في الجبال وباردة عموماً في باقي المناطق السهلية والساحلية ، ويحتمل هطول زخات محلية متفرقة من الأمطار تتركز على الشمال وأجزاء من الوسط بمشيئة الله ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة.